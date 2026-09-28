Приставы в Чехове взыскали 40 тыс руб за нарушение прав на мультперсонажей

Судебные приставы Чеховского районного отделения взыскали с интернет-магазина детских игровых автоматов 40 тыс. рублей за нарушение прав на персонажей мультфильмов и 30 тыс. рублей исполнительского сбора, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Арбитражный суд Московской области рассмотрел иск коммерческой организации в упрощенном порядке. Суд обязал интернет-магазин выплатить 40 тыс. рублей компенсации за нарушение исключительных авторских прав на двух персонажей отечественных мультфильмов и прав на их товарные знаки.

Чеховское районное отделение судебных приставов возбудило два исполнительных производства и уведомило руководство магазина. Приставы арестовали деньги организации на банковских счетах. Поскольку магазин не исполнил решения суда в срок для добровольной выплаты, пристав вынес два постановления о взыскании исполнительского сбора.

С магазина взыскали 40 тыс. рублей компенсации и 30 тыс. рублей исполнительского сбора. Решения суда исполнены полностью.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.