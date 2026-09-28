В Рузе обновят сквер «Нижнее Лукоморье»

Сквер «Нижнее Лукоморье» площадью 1 га в Рузе планируют благоустроить в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Скверу придадут единый облик и очистят территорию от валежника, бытового и строительного мусора. Сейчас мусора там много, а оформление пространства не выдержано в едином стиле.

В ходе работ обновят дорожно-тропиночную сеть, ограждения и лестничные марши, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Также в сквере установят навигацию и создадут безбарьерную среду: сейчас людям с ограниченными возможностями трудно передвигаться по территории, а изношенные конструкции создают риски для посетителей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.