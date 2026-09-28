Хирургическое отделение в Талдомском округе получило лицензию на высокотехнологичную помощь

Хирургическое отделение Талдомской больницы впервые в округе получило лицензию на высокотехнологичную медицинскую помощь. Теперь жители могут пройти сложное лечение по полису ОМС рядом с домом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Хирургическое отделение первым в Талдомском округе получило лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Это произошло впервые за 150-летнюю историю больницы. Сложные операции стали доступнее для десятков тысяч жителей округа: за таким лечением им больше не нужно ехать в крупные медицинские центры.

В отделении проводят реконструктивные операции на желудочно-кишечном тракте, в том числе восстанавливают органы после травм и тяжелых заболеваний. Также врачи выполняют сложные операции на печени и желчевыводящих путях. Лечение доступно по полису ОМС.

«За этим достижением стоит слаженная командная работа высококвалифицированных специалистов: хирургов и анестезиологов. И, конечно, оснащение операционных современным оборудованием. Главное для нас, чтобы каждый житель, столкнувшись с тяжелой болезнью, знал: помощь уже здесь, рядом с домом», — рассказал заместитель главного врача Дубненской больницы Сергей Рябов.

Узнать о возможности получения высокотехнологичной помощи можно на приеме у хирурга. Записаться к нему можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС», на региональном портале Госуслуг «Здоровье», по номеру 122, в приложении «Добродел Здоровье» или в регистратуре поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.