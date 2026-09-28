Команда «Шторм» победила в игре «Юнармейский спецназ» в Воскресенске

Команда военно-патриотического клуба «Шторм» заняла первое место в открытой военно-спортивной игре «Юнармейский спецназ», которая прошла 25 сентября в спорткомплексе «Федино» в Воскресенске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Молодежный центр «Олимпиец» организовал игру при участии специалистов по работе с молодежью Алексея Мовсесяна и Василия Мусатова. Ее приурочили к девятилетию со дня образования Сил специального назначения Росгвардии. В турнире участвовали команды гимназии № 1, лицея имени П. В. Стрельцова, школы № 3 и военно-патриотического клуба «Шторм».

На открытии к участникам обратился начальник штаба местного отделения «Юнармии» Алексей Мовсесян. Инструктор ФСЦ «Спарта» Александр Митрофанов рассказал об истории спецназа и его роли в обеспечении безопасности страны.

Участники соревновались в кроссе и метании ножей под руководством Мовсесяна, тактическом перемещении с Митрофановым и альпинистской подготовке с руководителем клуба «Шторм» Мусатовым. Инструкторы клуба провели этап сборки и разборки автоматов, «Союз десантников» — стрельбу из винтовки, «Рубеж 2014» — испытание по инженерно-саперному делу, а краевед Галина Васильчук — историческую викторину. Второе место заняла команда школы № 3, третье — лицея имени П. В. Стрельцова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.