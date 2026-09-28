В Воскресенском округе провели фестиваль заготовок «Тещин погребок»

Участниц и гостей фестиваля приветствовал председатель совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко. Он отметил важность связи поколений и ценность домашнего труда. Директор муниципального учреждения ВКМЦ К и Т «Истоки» Марина Глебова подчеркнула значение семейных и кулинарных традиций.

В конкурсе было три испытания. В «Скатерти-самобранке» участницы представили заготовки, оформили столы и рассказали о семейных традициях. В творческом конкурсе «Развернись, душа!» они показали номера на тему фруктов, ягод и овощей, а в испытании «А у нас вкуснее» жюри продегустировало заготовки.

Победительницей в номинации «Самая лучшая хозяйка» стала Александра Удалова из деревни Чемодурово. Звание «Стильная хранительница «Погребка»» получила Ирина Семенова из деревни Ратчино, «Земляничная чародейка» — Ольга Князева из Хорлова, «Блестящий дебют» — Елена Чусова из микрорайона Лопатинский Воскресенска.

Для гостей приготовили блины с луковым припеком. Школа имени В. Д. Шервинского из Коломны провела мастер-класс по созданию обережной куклы, а культурно-досуговый центр «Новый» из Егорьевска — творческий мастер-класс. Также состоялся розыгрыш призов в рамках программы «Активное долголетие».

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.