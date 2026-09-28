В Подольске показали питомцев приютов на выставке «Осенние лапки»

Благотворительная акция «Осенние лапки» прошла 26 сентября в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Посетителям показали фотографии кошек и собак из приютов, которые ищут дом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция «Осенние лапки» в этом году прошла в формате большой фотовыставки. На стендах разместили снимки десятков кошек и собак из приютов. Посетители могли узнать истории животных и связаться с кураторами, чтобы договориться о знакомстве.

«Сегодня мы провели фотовыставку и концерт, а через месяц-полтора обязательно организуем очную выставку-пристройство с питомцами в одном из домов культуры Подольска», — рассказала организатор мероприятия Юлия Гонюченко.

На сцене парка выступили творческие коллективы округа, в том числе исполнители ДК имени Лепсе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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