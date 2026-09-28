Жители села Марчуги в округе Воскресенск отметили День села

Перед праздником заслуженный тренер России, член правления федерации этноспорта России Юрий Белоусов провел для детей открытую тренировку и мастер-класс по традиционной «Русской стенке». Праздник открыл настоятель Крестовоздвиженского храма протоиерей Алексий Крылов. Он поздравил жителей и гостей села.

В торжественной части участвовали председатель совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко и благочинный второго Воскресенского Белоозерского благочиния протоиерей Сергей Рыбаков. Юрий Белоусов исполнил произведения «Пересвет!», «Легенда о Коловрате» и «Не для меня». Музыкальную программу продолжили Наталья Ежова, Олеся Шидловская и ансамбль «Селяночка». Воспитанники школы танцев Ксении Абязовой представили танцевальные номера.

На празднике чествовали долгожителей и юбиляров села. Их поздравил депутат совета депутатов городского округа Воскресенск Дмитрий Конюшков. Член союза писателей и союза журналистов России Виктор Лысенков поздравил молодые семьи и родителей новорожденных.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.