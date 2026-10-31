Более 50 силовиков прибыли к парку «Царицыно» после сообщений об угрозе теракта

Более 50 силовиков прибыли к столичному музею-заповеднику «Царицыно» после сообщений об угрозе теракта, сообщает Baza .

По всему периметру парка стоят патрульные автомобили. Также на месте работают кинологи, ожидается прибытие саперов.

В субботу посольство США в Москве выпустило предупреждение о «достоверной угрозе» происшествия с жертвами в музее-заповеднике «Царицыно». Американцев, находящихся в российской столице, призвали воздержаться от посещения парка. При этом в музее-заповеднике заявили, что информации об угрозе теракта у них нет.

Позднее в ФСБ России сообщили, что ведомство получило от посольства Соединенных Штатов информацию о подготовке теракта в Москве. Музей-заповедник был закрыт «по техническим причинам». Эвакуацию объявили во время органного концерта. Дорога к «Царицыно» перекрыта сотрудниками ДПС.

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