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ФСБ получила от посольства США информацию о подготовке теракта в Москве

ФСБ России получила по партнерским каналам от посольства Соединенных Штатов информацию о подготовке теракта в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

В субботу посольство США в Москве выпустило предупреждение о «достоверной угрозе» происшествия с жертвами в музее-заповеднике «Царицыно». Американцев призвали воздержаться от посещения парка.

При этом в музее-заповеднике заявили, что информации об угрозе у парка нет. «Царицыно» продолжает работать в штатном режиме.

В ФСБ добавили, что по факту полученной информации проводится соответствующая работа.

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