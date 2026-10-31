Волшебство на Большой сцене театра: в Химках прошла премьера «Конька‑Горбунка»

Режиссер и автор инсценировки — Аркадий Черкашин. По словам артистов, они «волновались, репетировали до последнего и очень ждали встречи со зрителем» — и эта искренность нашла отклик: зал тепло принимал каждую сцену.

В постановке удалось сохранить дух любимой сказки и при этом сделать ее современной: история о дружбе, смелости и чуде оказалась одинаково близка и детям, и взрослым.

«Конька‑Горбунка» можно будет увидеть снова: ближайшие показы запланированы на ноябрь. Спектакль рекомендован для зрителей от 6 лет и доступен по «Пушкинской карте».

Впереди у театра — важное событие: в 2026 году «Наш дом» отметит свое 30‑летие (статус профессионального театра был получен осенью 1996 года). К этой вехе готовят особую программу — творческий вечер «Сто лет в обед». Это теплая и искренняя летопись коллектива, рассказанная самими артистами.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки

13 ноября в 19:00, а также 14 и 15 ноября в 18:00 на Большой сцене зрители увидят фрагменты постановок и музыкальные номера, а также услышат рассказы и воспоминания артистов: истории о забавных и серьезных случаях из жизни театра, о буднях сцены и закулисья. Программа станет разговором о прошлом и настоящем театра — о людях, которые его создавали и продолжают развивать.

Билеты на спектакли и творческий вечер можно приобрести онлайн — в разделе «Афиша» на сайте театра; в кассе — ул. Калинина, 2 (адрес Большой сцены).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, и с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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