Падел уже в прошлом: у россиянок появилось новое нишевое хобби

Казачьи шашки стали новым нишевым хобби россиянок, а популярные ранее падел и пилатес уже уходят на второй план, сообщает SHOT .

Сейчас занятия по фланкировке (искусство владения казачьей шашкой) привлекают девушек разных возрастов. Новички и опытные участницы занимаются отдельно, но есть и смешанные группы.

На такие тренировки собираются в среднем по 20 человек. А занятия по фланкировке проходят трижды в неделю.

На тренировке участницам выдают металлические шашки весом от 600 до 900 граммов. За одно занятие платят около 2 тыс. рублей. Некоторые готовят тематические номера для своей свадьбы, чтобы выйти к гостям с клинком в праздничном платье.

Девушки объясняют интерес желанием выразить себя и раскрыть сильные стороны характера.

Кроме того, среди других увлечений у девушек в тренде стрельба и единоборства. Так, спрос на женский бокс вырос более чем вдвое по сравнению с 2025 годом.

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