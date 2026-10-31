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В России можно будет увидеть максимальное сближение Луны с Марсом и Юпитером

Наука
Виктория Кольцова / Фотобанк Лори

Фото - © Виктория Кольцова / Фотобанк Лори

В начале ноября россияне могут наблюдать несколько уникальных сближений Луны с небесными объектами, сообщает ТАСС.

«В ноябре любителей астрономии ждет несколько красивых сближений Луны с небесными объектами. 1 ноября Луна пройдет по звездному скоплению Ясли, а 2 числа окажется между Марсом и Юпитером на расстоянии несколько градусов», — отметил научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

Он добавил, что в следующем месяце будут хорошо заметны зимние созвездия — Орион, Близнецы, Большой Пес, где есть много интересных объектов.

Кроме того, по словам специалиста, 18 ноября наступит максимум метеорного потока Леониды. Он известен своими сильными всплесками с большим количеством метеоров, их число может достигать нескольких тысяч.

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