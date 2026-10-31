Музей-заповедник «Царицыно» в Москве закрыли «по техническим причинам»

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Столичный музей-заповедник «Царицыно» закрыли в субботу вечером «по техническим причинам», сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале .

«Я не знаю, что будет, сказали закрываем парк по техническим причинам», — заявил представитель охраны парка.

На место прибыли сотрудники полиции, вход на территорию музея-заповедника закрыт.

Кроме того, дорога к музею-заповеднику «Царицыно» перекрыта сотрудниками ДПС.

Ранее посольство США в Москве выпустило предупреждение о «достоверной угрозе» происшествия с жертвами в музее-заповеднике «Царицыно». Американцев призвали воздержаться от посещения парка. При этом в музее-заповеднике заявили, что информации об угрозе теракта у них нет.

Позднее в пресс-службе ФСБ России сообщили, что ведомство получило по партнерским каналам от посольства Соединенных Штатов информацию о подготовке теракта в Москве.

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