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Захарова назвала Каллас пугалом в «прекрасном саду» Евросоюза

Политика

Фото - © РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главу Евродипломатии Каю Каллас пугалом в «прекрасном саду» Евросоюза, сообщает kp.ru.

Ранее Каллас высказалась против участия президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в США.

«Понимаете, Каллас стала таким вот пугалом в „ЕСовском прекрасном саду“. Обычно пугало ставят отгонять птиц, чтобы те не склевали урожай. Но в Евросоюзе урожая давно нет из-за своих собственных садовников-неумех, которые несколько лет сами уничтожали свои же наделы. Уже и птицам-то не на что позариться. А пугало Каллас так и продолжает наводить страх», — сказала Захарова.

Она подчеркнула. что по саммиту G20 у Каллас совета никто не спрашивал, ее мнение в этом вопросе никому не интересно.

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