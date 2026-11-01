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Каллас: приглашение Путина на саммит G20 во Флориде вызывает множество вопросов

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказалась против участия российского президента Владимира Путина на саммите G20 в Соединенных Штатах.

«Приглашение США (Путина-ред.) на этот саммит вызывает множество серьезных вопросов», — заявила глава евродипломатии в интервью Bloomberg TV.

Она подчеркнула, что возможное участие российского лидера в саммите «Группы двадцати» может привести к легализации возвращения РФ на международные форумы.

Кроме того, Каллас предостерегла от шагов, которые могли бы подтолкнуть Москву к мысли, что среди союзников Киева нарастают разногласия.

Саммит лидеров G20 пройдет в окрестностях Майами 14–15 декабря. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом направил президенту РФ Владимиру Путину приглашение на саммит G20. В Вашингтоне надеются, что российский лидер примет приглашение. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение о поездке Путина на саммит G20 не принято.

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