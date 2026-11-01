Нулевые продажи: магазин комика Данилы Поперечного* на грани закрытия

Магазин комика Данилы Поперечного* оказался на грани закрытия. Продажи нулевые, склады пустуют, новых поставок нет. При этом ИП продолжает показывать миллионные прибыли, которые никак не подтверждаются, сообщает Mash .

За последний год проект «Вещдок» Поперечного* держится только благодаря остаткам старых коллекций. Винил, футболки с туров и пластинки «Нелицеприятный» уже распроданы. Оставшиеся вещи продают со скидками до 20%.

В Петербурге продажи прекратились еще в январе 2023 года. В Москве осталась всего одна рабочая точка, где последний раз что-то покупали в октябре 2026 года. Средний чек снизился с 8,2 тыс. рублей в 2023 году до 2,9 тыс. в 2026-м. Несмотря на резкое падение продаж, выручка выросла до 2,2 млн рублей. Этот рост не подтверждается данными из онлайн-касс и пустыми складами — даже на нескольких заказах футболок такой доход не получить.

Плачевное состояние магазина подтвердили нашему корреспонденту менеджеры: «всего 10 худаков осталось, все раскупили». Обновлений линейки мерча и новых завозов пока не ждут.

*Данила Поперечный признан в России иноагентом.

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