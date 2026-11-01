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Россияне завоевали 14 медалей на чемпионате мира по борьбе в Астане

Сборная России завоевала 14 медалей по итогам чемпионата мира по борьбе, который прошел в Казахстане, сообщает ТАСС .

В активе российских борцов четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых медалей. Национальная сборная замкнула тройку лидеров общего зачета.

Первое место заняла сборная США с 15 медалями (7 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых). Второе место заняла сборная Ирана, в активе которой также 15 наград (6 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых).

Чемпионат мира в Астане проходил с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены выступали на турнире с национальным флагом и гимном.

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