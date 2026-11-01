Режиссер Майкл Манн случайно выстрелил себе в ногу в тире в Лос-Анджелесе

Режиссер «Феррари» и «Схватки» Майкл Манн случайно выстрелил себе в ногу в тире в Лос-Анджелесе, сообщает издание TMZ .

Инцидент произошел в субботу около 16:00 в тире Range LA. 83-летний режиссер пытался убрать оружие в кобуру, когда оно неожиданно выстрелило. Пострадавшего госпитализировали. По данным местной полиции, в момент обращения Манн был в стабильном состоянии.

Представители Манна заявили, что он получил поверхностное ранение. Пострадавшему оказали помощь и уже выписали из больницы.

Режиссер прославился благодаря фильмам «Схватка», «Вор», «Охотник на людей», «Соучастник» и «Свой человек». В 2023 году Манн представил свою последнюю полнометражную картину — «Феррари», где главные роли исполнили Адам Драйвер и Пенелопа Крус.

В настоящее время Манн работает над «Схваткой 2» — продолжением и приквелом криминальной драмы 1995 года с Аль Пачино и Робертом Де Ниро.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.