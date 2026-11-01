Россиянке изуродовали брови, но она должна салону еще 140 тыс рублей

Жительница Екатеринбурга хотела освежить татуаж, но мастер уговорила ее свести старый пигмент. В итоге у клиентки изуродованные и облысевшие брови, сообщает Baza .

Выведение старого пигмента у женщины растянулось на год. По словам екатеринбурженки, после каждой процедуры ее брови кровили, а кожу очень сильно пекло.

На очередном сеансе мастер решила ускорить процесс, девушка врубила лазер на максимум. В итоге у клиентки сгорела кожа, погибли волосяные фолликулы, и она осталась без бровей. Позже оказалось, что у салона не нет лицензии на лазерное удаление, а также нет врача-косметолога.

Первый суд встал на сторону пострадавшей. Ей должны были вернуть деньги, выплатить компенсацию и штраф. Крупные расходы на проведенную экспертизу поделили пропорционально между клиенткой и салоном, но екатеринбурженка оставалась в плюсе. Потом пострадавшая «прогорела», пытаясь добиться больших выплат.

В апелляции суд сильно уменьшил компенсации, а еще возложил на клиентку 97% стоимости экспертизы. Теперь девушка должна салону 140 тыс. рублей, так как он оплачивал заключение. Из-за этого у россиянки заблокировали счета.

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