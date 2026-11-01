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Москву и Подмосковье накроет туман предстоящей ночью

Общество

Фото - © Медиасток.рф

Туман с видимостью 100-500 метров ожидается местами в Подмосковье с 21:00 субботы до 10:00 2 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Столичный комплекс городского хозяйства также предупредил жителей Москвы о тумане.

Жителей Московского региона призвали быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.

В случае ЧП необходимо звонить по телефону 112.

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