Москву и Подмосковье накроет туман предстоящей ночью
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Туман с видимостью 100-500 метров ожидается местами в Подмосковье с 21:00 субботы до 10:00 2 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Столичный комплекс городского хозяйства также предупредил жителей Москвы о тумане.
Жителей Московского региона призвали быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону 112.
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