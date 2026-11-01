Многодетных родителей похитили, а затем зарезали и расчленили под Ростовом

Многодетных родителей похитили на глазах у сына, а затем зарезали и расчленили в Ростовской области, сообщает SHOT .

Вечером 30 октября Руслана и Андрей были на парковке ЖК «Екатерининский» в Ростове-на-Дону. Там у пары произошла ссора с 26-летним мужчиной, который избил их и силой посадил в свою «Ладу Весту». После этого он увез супругов. Свидетелем жестокого нападения стал один из троих детей пары.

Злоумышленник нанес мужчине 1985 г. р. и женщине 1986 г. р. множественные ножевые ранения в область туловища. Оба погибли на месте. После этого тела расчленили и вывезли в Аксайский район, где их впоследствии нашли.

Преступника оперативно вычислили благодаря камерам наблюдения и свидетельствам очевидцев. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек и похищении.

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