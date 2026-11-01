Мизулина возмутилась «Литрейву» в главной библиотеке России

«Самое странное мероприятие вчера прошло не на Китай-городе, а в Библиотеке им. Ленина (Российская государственная библиотека). Так называемая „литературная“ сходка по случаю Хэллоуина возмутила не только моих подписчиков, но даже традиционно либерально настроенных пользователей Instagram*», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Глава Лиги безопасного интернета усомнилась в целесообразности подобного мероприятия в главной библиотеке страны и задалась вопросом, не вынесли ли участники вечеринки «что-то под шумок» и не попортили ли имущество «в этом хаосе постмодерна».

В ночь на 1 ноября издательство «Эксмо» организовало вечеринку «Литрейв». Согласно анонсу, это «событие на стыке литературы и электронной музыки танцпола». Посетителям пообещали три танцпола, популярных артистов электронной сцены, перформансы по мотивам книг, фотозоны и масштабное световое шоу. После хэллоуинской вечеринки в РГБ заявили, что библиотека осталась «цела, чиста» и готова принимать читателей.

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