Задержанный ФСБ подросток искал в Сети информацию о массовых убийствах

Подросток, которого задержали сотрудники ФСБ в столице при проверке сообщения США о подготовке теракта в парке «Царицыно», был подписан на неонацистский канал в Telegram, а также искал информацию о массовых убийствах, сообщает ТАСС .

31 октября посольство США в Москве выпустило предупреждение о «достоверной угрозе» происшествия с жертвами в музее-заповеднике «Царицыно». 1 ноября ФСБ отметила, что при проверке сведений США задержан подросток.

Как рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ, подросток разместил в TikTok свои снимки в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках. У него был предмет, похожий на автоматическое оружие, а еще он залил фото, сделанные в музее-заповеднике «Царицыно», подписал их: I found a place (перевод с английского «Я нашел место»).

«В адресе проживания задержанного обнаружены предметы одежды и аксессуары, в средствах связи выявлены аккаунт в TikTok, с которого размещались угрозы, подписка на неонацистский канал в мессенджере Telegram», — уточнили в ЦОС ФСБ.

Кроме того, у мальчика выявили большое число поисковых запросов о совершенных террористических актах, массовых убийствах и насильственных акциях.

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