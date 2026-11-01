Водитель женского такси загадочно пропала в Дагестане

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34-летняя водитель частного женского такси «Анжи» загадочно пропала в Дагестане после заказа от неизвестного мужчины, сообщает SHOT .

Утром 30 октября женщина выехала из дома на проспекте Амет-Хана Султана. Она взяла пассажира-мужчину. Цена поездки была выше обычной.

После этого водитель перестала выходить на связь и домой не вернулась. Телефон таксистки позднее нашли в Кизилюрте.

Уже больше суток силовики разыскивают таксистку, ее машину и пассажира. Пока никого найти не удалось. Правоохранители проверяют все возможные зацепки по данному делу.

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