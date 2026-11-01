Жители Кирова обвиняют местную клинику в приписывании «психических расстройств», о которых узнают на медкомиссиях. Пациенты утверждают, что никаких проблем со здоровьем до обращения в клинику у них не было, сообщает SHOT .

26-летняя кировчанка Алена готовилась к экзамену в ГИБДД и обратилась в местный центр психиатрии за заключением. В клинике девушке сообщили, что в 2020 году у нее якобы диагностировали «смешанное расстройство личности». При этом Алена утверждает, что никогда не состояла на учете в психиатрической клинике и впервые слышит об этом диагнозе.

Прием длился около пяти минут. Затем Алене предложили пройти месячное обследование в круглосуточном стационаре стоимостью 40 тыс. рублей. Пересмотр диагноза не гарантировали, бесплатного варианта не предложили. Психотерапевтическое заключение за последние 3 года, как рассказала девушка, принимать отказались. Теперь экзамен 28 ноября, который она ждала более полутора месяцев, под угрозой.

Похожие случаи были и раньше. В 2024 году мужчина пришел за справкой для замены прав, но его направили на повторную комиссию и заговорили о стационаре, не назвав диагноз. Летом военнообязанная жительница Кирова предложили обследование в стационаре, когда она пришла за документами для военкомата. После жалобы в Минздрав она получила необходимые бумаги.

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