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3 детей отравились угарным газом при пожаре в доме в Иркутской области

Трое маленьких детей отравились угарным газом при возгорании в частном доме в селе Ухтуй Иркутской области, сообщает региональный главк МЧС РФ.

26-летняя мама оставила детей одних в доме и ушла в магазин. Трехлетний мальчик в это время выгреб из печи тлеющие угли, которые попали на картонную коробку. Из-за игр ребенка произошел пожар. Огонь быстро распространился, перекинувшись на стену.

Испугавшись, мальчик вместе с пятилетней сестрой выбежали на улицу. В это время родители уже возвращались домой.

Увидев дым, отец быстро сориентировался и бросился внутрь дома. Он вынес из горящего здания годовалую девочку. А затем мужчина потушил огонь.

Детей доставили в больницу с отравлением угарным газом.

Пожар ликвидировали на площади 7 кв. м. К месту ЧП выезжали 8 человек и 3 единицы техники.

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