Финляндия предлагает запретить российским спортсменам въезд в Шенгенскую зону

Финляндия намерена добиваться запрета на въезд российских спортсменов в Шенгенскую зону для участия в соревнованиях в 2027 году. Об этом заявила министр иностранных дел республики Элина Валтонен, сообщает РИА Новости Спорт .

По ее словам, в ближайшие дни она будет продвигать необходимые меры, а на октябрьском заседании Совета ЕС по иностранным делам уже обратилась к коллегам из стран Евросоюза с предложением ограничить въезд.

Валтонен отметила, что Еврокомиссия уже прорабатывает этот вопрос, и подчеркнула: российских атлетов «не будет в Финляндии в следующем году».

В 2027 году Финляндия примет чемпионат мира по фигурному катанию. При этом Международный союз конькобежцев в конце июня сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе начиная с сезона-2026/27.

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