Есть погибшие: во Флориде частный самолет упал на дорогу

В округе Палм-Бич во Флориде частный самолет рухнул на проезжую часть и перекрыл Военную дорогу на участке между Крестхейвеном и 10-й авеню, сообщает РЕН ТВ .

Погибли несколько человек. Точное число жертв, количество людей на борту и причины происшествия пока устанавливаются.

Как уточняет SHOT, после падения вспыхнул сильный пожар. Один из мобильных домов оказался почти полностью разрушен.

По предварительным данным, самолет задел дерево и оборвал линии электропередачи, а затем врезался в жилое строение. Стоимость такого воздушного судна оценивается не менее чем в $2 млн.

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