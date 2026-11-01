Есть погибшие: во Флориде частный самолет упал на дорогу
В округе Палм-Бич во Флориде частный самолет рухнул на проезжую часть и перекрыл Военную дорогу на участке между Крестхейвеном и 10-й авеню, сообщает РЕН ТВ.
Погибли несколько человек. Точное число жертв, количество людей на борту и причины происшествия пока устанавливаются.
Как уточняет SHOT, после падения вспыхнул сильный пожар. Один из мобильных домов оказался почти полностью разрушен.
По предварительным данным, самолет задел дерево и оборвал линии электропередачи, а затем врезался в жилое строение. Стоимость такого воздушного судна оценивается не менее чем в $2 млн.
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