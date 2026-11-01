Россиянин застрял в горах Казахстана на высоте 3 000 метров

Турист из России застрял в горах Казахстана. Ему на помощь пришли спасатели, сообщает SHOT .

41-летний россиянин отправился в горы на пик «Скалистый», который расположен в окрестностях города Алматы. Мужчина поднялся на высоту 3 332 метра, однако при спуске заблудился и не смог найти дорогу.

В это время начало холодать — температура в этом месте может опускаться до −11 градусов.

На помощь туристу отправились спасатели. Они нашли его и сопроводили до турбазы «Эдельвейс». Медпомощь ему не потребовалась.

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