Иран рассчитывает, что США предпочтут дипломатию другим путям

Иран надеется, что Соединенные Штаты проявят рациональность и отдадут предпочтение дипломатическому пути, однако Тегеран готов и к иным вариантам развития событий. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, сообщает ТАСС .

«Мы делаем все возможное и надеемся, что противоположная сторона проявит достаточно рациональности, чтобы предпочесть дипломатию другим путям, но мы полностью готовы и к иным вариантам», — отметил Арагчи.

По его словам, иранские вооруженные силы сейчас заметно мощнее, чем в двух предыдущих войнах, а страна готова как к дипломатии, так и к обороне.

Арагчи также отметил, что послание верховного лидера ясно обозначило волю Ирана, а задачи вооруженных сил на данный момент полностью определены.

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