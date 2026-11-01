Иран рассчитывает, что США предпочтут дипломатию другим путям
Иран надеется, что Соединенные Штаты проявят рациональность и отдадут предпочтение дипломатическому пути, однако Тегеран готов и к иным вариантам развития событий. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, сообщает ТАСС.
«Мы делаем все возможное и надеемся, что противоположная сторона проявит достаточно рациональности, чтобы предпочесть дипломатию другим путям, но мы полностью готовы и к иным вариантам», — отметил Арагчи.
По его словам, иранские вооруженные силы сейчас заметно мощнее, чем в двух предыдущих войнах, а страна готова как к дипломатии, так и к обороне.
Арагчи также отметил, что послание верховного лидера ясно обозначило волю Ирана, а задачи вооруженных сил на данный момент полностью определены.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.