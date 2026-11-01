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Мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области

Спецоперация

В городе Шебекино Белгородской области FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В результате один человек пострадал, сообщает оперативный штаб региона.

Травмы получил мужчина. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ с осколочным ранением плеча. После оказания помощи мужчина продолжит лечение амбулаторно.

Транспортное средство повреждено.

Ранее женщина пострадала при падении обломков БПЛА в Нижегородской области.

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