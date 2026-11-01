Мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области Спецоперация 01 ноября 2026 22:13

В городе Шебекино Белгородской области FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В результате один человек пострадал, сообщает оперативный штаб региона.