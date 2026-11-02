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Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Транспорт

Московский аэропорт Домодедово поздним вечером 1 ноября начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Это обусловлено введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Данные меры установлены для обеспечения безопасности полетов.

Из-за ограничений возможны изменения в расписании рейсов.

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