Более 50 человек эвакуировали из школы-интерната в Ленобласти из-за пожара Происшествия сегодня в 02:03

В Бокситогорском районе Ленинградской области вспыхнул пожар в школе-интернате. Из здания эвакуировали свыше 50 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.