Более 50 человек эвакуировали из школы-интерната в Ленобласти из-за пожара
В Бокситогорском районе Ленинградской области вспыхнул пожар в школе-интернате. Из здания эвакуировали свыше 50 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.
Инцидент произошел в здании ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат» в поселке Ефимовский. На третьем этаже наблюдалось задымление.
Из школы эвакуировали 52 человека, в том числе 48 детей. Пострадавших и погибших нет.
На данный момент возгорание уже ликвидировали.
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