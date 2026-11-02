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В аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения

Московские аэропорты Внуково и Домодедово вновь работают без ограничений, сообщила пресс-служба Росавиации.

В обеих авиагаванях сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.

Их вводили в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Росавиации предупреждали, что из-за ограничений возможны изменения в расписании рейсов.

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