Трамп не собирается наносить удар по Ирану сразу после выборов в Конгресс

Президент США Дональд Трамп на текущем этапе не планирует возобновлять военные действия против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

По данным СМИ, 31 октября Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили переговоры США с Ираном и возможные сроки возвращения к боевым действиям. Источники утверждают, что Нетаньяху настаивает на ударе по Ирану сразу после выборов во вторник, тогда как Трамп пока делает ставку на дипломатию, что вызывает беспокойство у израильского премьера.

При этом Трамп 31 октября заявил, что переговоры с Тегераном идут хорошо, но усомнился в надежности Ирана. Он не стал отвечать, планирует ли возобновлять военные действия против исламской республики на следующей неделе.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о надежде Ирана на то, что США выберут дипломатический путь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.