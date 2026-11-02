Мобильное приложение МЧС РФ подверглось массированной кибератаке

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Массированная кибератака была совершена на мобильное приложение МЧС России. Злоумышленники распространили фейковую информацию, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению», — отмечается в сообщении.

На данный момент специалисты устраняют уязвимость в мобильном приложении и восстанавливают его штатную работу.

Точные сроки восстановления работы сервиса пока не называются.

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