Трамп заявил, что США собирают разведданные о РФ и Китае

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет сбор разведывательной информации о России и Китае, и допустил, что они поступают так же в отношении США. По его словам, это не является причиной для тревоги, сообщает ТАСС .

Выступая на митинге в поддержку республиканцев в Айове перед промежуточными выборами в Конгресс, Трамп пересказал разговор, в котором ему сообщили о шпионаже со стороны Китая и России.

«Это правда, и мы делаем то же самое в отношении них. Но мы делаем это даже лучше, так что не беспокойтесь об этом. Не беспокойтесь», — отметил американский лидер.

О какой именно разведке идет речь, Трамп не уточнил. Он также не пояснил, когда и с кем обсуждал эту тему.

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