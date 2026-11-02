В Тыве потушили пожар на территории месторождения на площади 250 «квадратов»

В Тыве потушили возгорание на территории Межегейского месторождения. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике.

Сигнал о пожаре в одноэтажном здании ООО «Угольная компания Межегейуголь» поступил 2 ноября в 2:09 по местному времени. В 3:16 возгорание было локализовано, а в 5:56 ликвидировано.

К тушению привлекались 56 человек, 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 16 человек и 6 единиц техники.

Ущерб и причина возгорания сейчас устанавливаются.

Из-за произошедшего пострадали восемь человек.

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