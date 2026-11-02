Турция уведомила США о готовности принять переговоры по Украине
Анкара передала Вашингтону сигнал о готовности стать площадкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта, сообщает РИА Новости.
По информации источника в турецком кабмине, Турция готова принять такие переговоры на техническом и высшем уровнях, и этот сигнал был направлен США на фоне инициатив, которые Вашингтон предпринимает для урегулирования конфликта.
Источник также отметил, что Анкара готова предоставить площадку для дипломатических контактов в зависимости от формата и уровня предполагаемых переговоров.
Ранее американский президент Дональд Трамп сказал, что хочет пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в декабре в Майами.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.