Турция уведомила США о готовности принять переговоры по Украине

Анкара передала Вашингтону сигнал о готовности стать площадкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

По информации источника в турецком кабмине, Турция готова принять такие переговоры на техническом и высшем уровнях, и этот сигнал был направлен США на фоне инициатив, которые Вашингтон предпринимает для урегулирования конфликта.

Источник также отметил, что Анкара готова предоставить площадку для дипломатических контактов в зависимости от формата и уровня предполагаемых переговоров.

Ранее американский президент Дональд Трамп сказал, что хочет пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в декабре в Майами.

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