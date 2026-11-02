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В МЧС РФ заявили о штатной работе системы оповещения на фоне взлома приложения

Система оповещения населения в России работает в штатном режиме. Взлом мобильного приложения не повлиял на это, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Россиян оповещают по основным каналам: через региональные и муниципальные системы оповещения (сирены и громкоговорители), сети связи (СМС-рассылки), а также теле- и радиовещание. Мобильное приложение при этом выполняет лишь роль дополнительного вспомогательного сервиса информирования.

Сейчас специалисты МЧС России принимают все необходимые меры, чтобы восстановить штатную работу мобильного приложения.

Ранее в МЧС сообщили, что мобильное приложение министерства подверглось массированной кибератаке. Злоумышленники распространили фейковую информацию.

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