Эмоциональное похмелье после распродаж: как избежать разочарования

«Распродажа держит в постоянном возбуждении: таймеры, „последний размер“, страх упустить выгоду. Когда она заканчивается, напряжение резко спадает, и человек остается с тем, что выбирал второпях. Отсюда ощущение похмелья: эмоций было много, а покупки не дали того, что обещали», — сказала Болзан.

Она отметила, что после нескольких дней активного поиска скидок человек может столкнуться с тревогой из-за потраченных денег. При этом товары, которые еще недавно казались необходимыми, после получения нередко воспринимаются как случайные и ненужные приобретения.

Подобную разницу между ожиданием покупки и эмоциями изучала исследователь Марша Ричинс из Университета Миссури. В серии из трех исследований она выяснила, что наиболее сильные положительные эмоции люди испытывали, когда только представляли будущее приобретение. Особенно заметно это проявлялось у тех, кто придает большое значение материальным вещам. После покупки радость сохранялась, но становилась менее выраженной.

«В ожидании вещь кажется способом изменить жизнь: стать увереннее, привлекательнее, спокойнее. Сама вещь этого обещания выполнить не может. Поэтому перед следующей распродажей полезно отложить товар в корзине на сутки и спросить себя, что именно вы надеетесь получить вместе с ним», — посоветовала специалист.

Болзан подчеркнула, что такая пауза помогает разобраться в истинных причинах желания совершить покупку и избежать разочарования после распродажи.

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