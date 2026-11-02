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Самарская область подверглась атаке со стороны ВСУ

Спецоперация

ВСУ пытаются нанести удары по Самарской области. Идет отражение атаки, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

На данный момент в регионе работают средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

«Не публикуйте фото и видео с последствиями атаки. Не будьте пособниками врагов. Нарушение влечет за собой административное наказание», — отметил губернатор в мессенджере МАКС.

Ранее беспилотник повредил фасад многоквартирного дома в Старом Осколе Белгородской области.

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