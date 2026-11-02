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Число пострадавших при пожаре на месторождении в Тыве возросло до 11

В Тыве при пожаре на территории ООО «Угольная компания „Межегейуголь“ пострадали 11 человек. Четверо госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике.

Всего из административно-бытового здания из-за возгорания самостоятельно эвакуировался 181 человек.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей после замыкания.

Ранее было известно о восьми пострадавших. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Его уже ликвидировали.

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