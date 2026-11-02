ВОЗ не располагает данными о заражениях новым штаммом COVID-19 в России Здравоохранение сегодня в 05:57

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает сведениями о подтвержденных случаях выявления в России варианта коронавируса PJ.2.1, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский офис организации.

«ВОЗ не располагает информацией о подтвержденных случаях выявления варианта SARS-CoV-2 PJ.2.1 в Российской Федерации», — отметили в российском офисе ВОЗ. Сейчас на PJ.2.1 приходится небольшая доля циркулирующих штаммов SARS-CoV-2, а относительно низкий объем секвенирования затрудняет их обнаружение. Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко не исключил присутствие в РФ нового варианта коронавируса PJ.2.1. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.