Зуд, раздражение и головная боль: чем может навредить слишком теплая шапка

Слишком теплая шапка может вызывать повышенное потоотделение, зуд, раздражение кожи и головную боль, особенно если на улице еще относительно тепло, сообщила РИАМО невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Само по себе ношение шапки в теплую погоду неопасно. Однако если головной убор слишком плотный или сделан из материала, который плохо пропускает воздух, он может мешать естественному охлаждению кожи головы. В результате усиливается потоотделение, появляется дискомфорт, иногда зуд и раздражение кожи», — рассказала Демьяновская.

Она добавила, что неприятные ощущения особенно заметны во время быстрой ходьбы, занятий спортом и поездок в общественном транспорте. Если кожа головы вспотела, а затем человек вышел на холодный ветер, он может быстрее почувствовать озноб.

При этом кратковременное перегревание кожи головы под шапкой у здорового взрослого обычно не приводит к серьезным последствиям. Чтобы избежать дискомфорта, достаточно выбирать головной убор по погоде и снимать его в помещении.

Как отличить перегрев под шапкой от теплового удара

«Слишком теплая шапка может мешать коже головы охлаждаться. Из-за локального нагрева усиливается потоотделение, появляется чувство духоты, кожа краснеет, возникает зуд. Иногда человек жалуется на головную боль, чаще если шапка тесна по размеру. Однако важно понимать, что перегрев кожи головы и тепловой удар — разные состояния», — объяснила специалист.

Настоящую опасность представляет перегревание всего организма, которое может возникнуть при длительном нахождении в жарком помещении или на улице, особенно во время физической активности. Его признаками могут стать слабость, головокружение, тошнота, сильная жажда и учащенное сердцебиение. Особенно тяжело перегревание переносят маленькие дети, пожилые люди и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Если человек перестает ориентироваться в происходящем, с трудом отвечает на вопросы или теряет сознание, необходимо срочно вызвать скорую помощь. Подобные нарушения могут свидетельствовать о развитии теплового удара», — предупредила Демьяновская.

При первых признаках перегревания врач рекомендует снять шапку, перейти в прохладное место и выпить воды. Однако при нарушении сознания давать человеку пить нельзя — необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

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