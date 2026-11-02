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Читали молитвы: что происходило на борту разбившегося во Флориде самолета

Происшествия

Пилоты частного самолета Learjet 60, рухнувшего во Флориде в США, перед падением подали сигнал о бедствии, сообщает РЕН ТВ.

В Сети появилась запись переговоров пилотов с диспетчером. Судя по ней, экипаж сначала заявил об обледенении умеренной турбулентности. Затем поступила информация о превышении допустимой скорости снижения.

Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию.

«У нас превышение допустимой скорости снижения… Мы разобьемся», — слышно на записи.

В конце записи раздаются крики людей на борту. Некоторые читали молитву, на что обратили внимание пользователи соцсетей.

Бизнес-джет Learjet 60 рухнул в округе Палм-Бич 1 ноября, а затем загорелся. Погибли девять человек.

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