WSJ: США хотят возобновления поставок газа РФ в Европу через Украину

США выступают за возобновление транзита российского газа в Европу через территорию Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journa l.

По данной издания, позицию Белого дома озвучили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ходе их визитов в Москву и в Киев в сентябре.

В статье отмечено, что Вашингтон поддерживает скорейшее возобновление продаж российского газа в Европу по трубопроводам, проходящим через Украину. По мнению представителей США, энергоресурс можно будет продавать через американского посредника, чтобы обойти санкции. Также такой способ, по задумке Белого дома, откроет возможности для американских инвесторов.

Wall Street Journal пишет, что Соединенные Штаты также рассматривают возможность возобновления работы «Северного потока» для более масштабной сделки.

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