Секс-маньяк после освобождения работает с туристами в Новороссийске

Секс-маньяк и экс-сотрудник ДПС, который изнасиловал 27 девушек в Московском регионе в 2000-х, после освобождения переехал в Новороссийск, где начал работать с туристами, сообщает SHOT .

49-летний мужчина отбывал наказание в ИК-13 в Свердловской области. После выхода из колонии он сменил фамилию.

Сначала мужчина подался на Урал, но найти работу там не удалось. Тогда он переехал в Новороссийск. Экс-сотрудник ДПС подрабатывает в сфере туризма — встречает гостей города в аэропорту и возит их по достопримечательностям.

В ходе пребывания в колонии насильник увлекся литературой. Он читал женские романы Кристин Ханны.

Маньяк орудовал в 2000-х в Москве и области. Он нападал на молодых девушек в подъездах и насиловал их. Мужчина в те годы работал инспектором ДПС, до этого его уволили из столичной милиции за плохое поведение. Всего его обвинили в 39 эпизодах изнасилований и покушений на них.

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