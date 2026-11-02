Зима на пороге: Москву ждет снег и до +4 градусов в День народного единства

В День народного единства в Москве ожидается наступление настоящего предзимья. Город накроет мокрый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Утром 2 ноября Москву накрыли слоистые туманообразные облака. Видимость в мегаполисе составила 3,6 км. Местами по области она ухудшилась до 400 м. Столбики термометров на ВДНХ показали плюс 1,4 градуса, в Бутово — минус 1,4 градуса. По области холоднее всего в Черустях — там температура опустилась до минус 3,3 градуса.

Днем в Подмосковье и столице ожидается облачная погода без существенных осадков. Местами сохранятся туманы, а температура поднимется до плюс 2 — плюс 5 градусов.

Ночью и утром 3 ноября погода будет такой же, а к вечеру начнется дождь — местами вперемешку с первым в сезоне символическим мокрым снегом. Столбики термометров ночью покажут от минус 2 до плюс 1 градуса, днем — от плюс 1 до плюс 4 градусов.

4 ноября, в День народного единства, Центральная Россия и Верхневолжье окажутся в «мешке» полярного холода. Ожидается выпадение мокрого снега и снега с формированием первого временного снежного покрова не более 1 см, который исчезнет к понедельнику.

Ночью температура составит около нуля градусов, днем — от плюс 1 до плюс 4 градусов. Такая же погода сохранится до выходных.

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