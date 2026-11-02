Жуткое видео падения частного самолета во Флориде появилось в Сети

Страшные кадры авиакатастрофы, в ходе которой частный реактивный самолет разбился посреди улицы в американском штате Флорида, появились в Сети. Их публикует Lenta.ru .

В первом ролике запечатлен момент падения. Самолет с жутким звуком падает на дорогу, а затем взрывается.

В другом кадре изображена огромная дыра в асфальте, которая осталась после падения бизнес-джета. Начался пожар. К месту происшествия подъехали полицейские.

Перед авиакатастрофой экипаж самолета передал диспетчеру информацию об обледенении и умеренной турбулентности. Затем пилоты сообщили о превышении допустимой скорости снижения.

Бизнес-джет Learjet 60 рухнул возле трейлерного парка в округе Палм-Бич 1 ноября, а затем загорелся. Погибли девять человек, которые находились на борту. Борт летел из Остина в аэропорт Норт-Эльютера на Багамах.

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